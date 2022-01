Rallenta crescita abbonati, tonfo di Netflix a Wall Street

Anche se la concorrenza può avere effetti, abbiamo continuato a crescere in tutti i paesi e in tutte le regioni dove queste nuove piattaforme sono state lanciate”, afferma Netflix. Grazie alla serie ‘Cobra Kai’ e al film ‘Don’t Look Up’ con Leonardo di Caprio e Jennifer Lawrence, il gigante della tv in streaming ha chiuso il quarto trimestre con ricavi in crescita del 16% a 7,71 miliardi di dollari e un utile per azione in aumento a 1,33 dollari rispetto agli 1,19 dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.