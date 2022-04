Netflix crolla in borsa e apre a pubblicità

Sotto shock per la prima perdita di abbonati in dieci anni Netflix affonda a Wall Street. I titoli crollano di quasi il 40%, in quello che è un mercoledì nero in cui il colosso della TV in streaming vede andare in fumo 58 miliardi di capitalizzazione di mercato. Il tonfo gela anche gli altri big del settore a partire dalla rivale Disney che perde oltre il 5%. Sotto pressione anche Spotify, che arretra del 9%.

Calo degli abbonati

Un rallentamento della crescita in casa Netflix era atteso dopo il boom da pandemia. Nessuno però aveva neanche lontanamente ipotizzato un calo degli abbonati: nel primo trimestre ne ha persi 200.000 e per quello in corso stima un calo di ben due milioni. A scioccare ancora di più è poi l’apertura del colosso dello streaming alla pubblicità. Per anni Netflix si è dipinta con orgoglio come un “paradiso senza spot” ma ora non esclude più la possibilità di introdurre un abbonamento a basso prezzo con pubblicità così da frenare la fuga e tentare di attirare nuovi abbonati. Per gli analisti si tratta di un azzardo, di un “tradimento” della promessa originale che rischia di costare caro a Netflix, divenuta già oggetto di una pioggia di downgrade sui timori per le prospettive di lungo termine della società. “Coloro che seguono Netflix sanno che sono contro la complessità della pubblicità e a favore della semplicità dell’abbonamento. Ma sono ancora più un fan di una scelta più ampia per i consumatori”, ha spiegato il co-amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings. Nella lettera agli azionisti il colosso della TV in streaming che ha rivoluzionato Hollywood ha attribuito la perdita di abbonati, la prima dal 2011, a quattro fattori fra i quali l’inflazione e la guerra in Ucraina. Il conflitto ha infatti spinto Netflix a sospendere il suo servizio in Russia con la perdita di 700.000 abbonati. La società ha poi menzionato la concorrenza crescente e la condivisione delle password con la quale perde milioni di abbonati e contro la quale intende impegnarsi per trovare una soluzione. Se in Asia Netflix continua ancora a crescere, negli Stati Uniti e in Canada ha visto calare i suoi abbonati di 600.000 unità a causa del rialzo dei prezzi.