Ecco il film svizzero candidato agli Oscar

L’Ufficio federale della cultura (UFC) ha annunciato in una nota odierna di aver selezionato il film “Drii Winter” di Michael Koch per la corsa agli Oscar nella categoria “Miglior film internazionale”. La short list verrà resa nota a fine dicembre.

Menzione speciale alla Berlinale La coproduzione svizzero-tedesca del regista lucernese Michael Koch ha celebrato la sua prima mondiale alla Berlinale di quest'anno ed è stato il primo film svizzero-tedesco da molti anni a questa parte a essere nominato per l'Orso d'Oro nel concorso principale. Pur non avendo vinto un premio, ha ricevuto una menzione speciale dalla giuria.

“Le emozioni si amplificano e raggiungono profondità”

Koch deve la sua selezione per l’Oscar a una nuova giuria, che elogia il suo lavoro per la forza delle immagini “capaci di mantenere viva la tensione tra la semplicità apparente e la gravosità del dramma. In questo modo le emozioni si amplificano e raggiungono profondità“. Il film, nel quale recitano attori dilettanti, “cede al ritmo della natura e tratta i protagonisti e le protagoniste come parte del duro ambiente montano”, prosegue la nota.