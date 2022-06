È morto Jean-Louis Trintignant

La consacrazione

Entrato nella storia del cinema con “Un uomo e una donna” di Claude Lelouch, dove ha interpretato un pilota innamorato di Anouk Aimée, Trintignant ha vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes per “Z” di Costa Gavras nel 1969 e un César come migliore attore per “Amour” (2012) di Michael Haneke, film che vinse la Palma d’oro. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019 con “Gli anni più belli di una vita”, dove ha ritrovato la sua compagna artistica Anouk Aimée e il regista Claude Lelouch.