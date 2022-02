Berlinale, Orso d’oro al film spagnolo “Alcarras”

L’Orso d’oro al Festival di Berlino 2022 è andato al film spagnolo Alcarras di Carla Simon. Il film, prodotto anche dall’italiana Kino Produzioni, è il ritratto dei Solé, tre generazioni che hanno sempre trascorso l’estate nella loro piantagione di pesche nel villaggio della Catalogna di Alcarràs. Ma il raccolto di quest’anno potrebbe essere l’ultimo. La famiglia è minacciata di sfratto dal proprietario del terreno. Gli alberi devono essere sostituiti da pannelli solari, e le preoccupazioni economiche portano a delle fratture in famiglia, mentre il destino di ognuno incombe. La regista di Barcellona si è ispirata alla sua storia personale e ha scelto attori non professionisti che parlano il dialetto catalano.

Premiato cineasta svizzero Il cineasta svizzero Cyril Schäublin ha vinto il premio per la migliore regia nella sezione Encounters alla 72a Berlinale. Era rappresentato al festival del cinema tedesco con “Unrueh”. Si è sentito “accolto in modo incredibilmente caloroso”, ha detto lo zurighese nel suo discorso di ringraziamento questa sera. E ha dedicato il premio a tutti gli orologiai anarchici del XIX secolo. La sezione Encounters onora lavori esteticamente e strutturalmente audaci di registi indipendenti e innovativi. L’obiettivo è quello di promuovere nuove prospettive nel cinema.

“Che anno per il cinema svizzero”

Per il cinema svizzero non finisce però qui: “Drii Winter” di Michael Koch ha ricevuto una menzione speciale della giuria e la coproduzione elvetica “A vendredi, Robinson” si è aggiudicata il premio speciale della giuria. “Che anno per il cinema svizzero”, ha twittato il consigliere federale Alain Berset, congratulandosi con i premiati.