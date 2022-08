Beluga avvistato nella Senna

Un cetaceo Beluga è stato avvistato nella Senna, a circa settanta chilometri da Parigi, dove le autorità tenteranno di trattenerlo per effettuare delle osservazioni: è quanto annunciato dalla prefettura dell’Eure. Il Beluga era già stato segnalato una prima volta martedì scorso lungo il corso della Senna. Si tratta di una specie protetta che generalmente vive in acque fredde.

Vicino a Vernon

Si trova attualmente “nei pressi di Vernon”; circa 70 km a nord-ovest della capitale francese, in prossimità di una diga. Le autorità locali si sono appellate alla popolazione affinché diano prova di prudenza e hanno chiesto a tutti di “non cercare di avvicinare od entrare in contatto con il cetaceo per facilitare il lavoro dei servizi dello Stato, mobilitati per la tutela della fauna selvatica”. In età adulta, un beluga misura circa 4 metri. A inizio giugno, sempre sulla Senna, tra Rouen e Le Havre, era stata rinvenuta un’orca, purtroppo morta per inanizione.