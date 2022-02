Zuckerberg dona 44 mln alla ricerca per catturare CO2

La Chan Zuckerberg Initiative, l’organizzazione filantropica fondata dal creatore di Facebook e dalla moglie Priscilla, ha annunciato che donerà 44 milioni di dollari alla ricerca e alle tecnologie per catturare l’anidride carbonica, principale responsabile del cambiamento climatico. Lo riportano i media americani. Di questi, 21 milioni, saranno donati all’Ucla (Università della California), 20 alla società Twelve e 2,5 milioni per finanziare una serie di progetti. L’anno scorso, la fondazione ha donato 23 milioni di dollari alla ricerca per la rimozione dell’anidride carbonica e altri 10 milioni di dollari a un’iniziativa nello stesso ambito lanciata da Bill e Melinda Gates. Nonostante le donazioni milionarie gli ambientalisti chiedono alle aziende Big Tech e ai super ricchi che le gestiscono di cominciare a ridurre l’inquinamento prodotto da loro. Nel caso di Meta, gli attivisti premono perché Facebook rimuova o blocchi disinformazione e fake news sul clima.