La crisi climatica minaccia il Kenya, mancano cibo e acqua

Il governo ha detto che, sulle 47 contee del Paese, 23 fanno fronte a una carenza di cibo e acqua, mentre il dipartimento meteorologico ha messo in guardia da un potenziale incremento di conflitti dovuti alle risorse sempre inferiori a disposizione per la sopravvivenza. La contea di Marsabit è particolarmente esposta a questo rischio per il conflitto endemico tra le comunità pastorali dei Borana e dei Gabra. Le scarse piogge dell’ultimo trimestre del 2021 sono state precedute nel 2020 dall’invasione delle locuste, con gli animali ora sono troppo deboli per produrre latte e troppo magri per essere venduti.