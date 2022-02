Trancio di lucioperca, passato di verza, cialde croccanti di Prosciutto crudo Pioradoro

Prcedimento

1. Pulire la verza, eliminando le parti più dure

2. Sbianchire la verza portandola a ebollizione in acqua salata per ca. 1 minuto

3. Scolare e tagliare la verza a pezzettoni

4. In un pentolino, scaldare i pezzettoni di verza in un filo d’olio d’oliva, aggiungere il brodo di verdura e lasciar cuocere a fuoco lento per ca. 25 minuti. Salare a piacimento.

5. Nel frattempo, preparare le cialde di Pioradoro disponendo le fette di prosciutto crudo su una teglia. Cuocerle in forno (modalità infrarossi o salamandra) per ca. 3/4 minuti finchè son belle croccanti. Girare le fette a metà cottura.

6. Preriscaldare il forno a 100°C. Disporre il lucioperca in una pirofila burrata, aggiungere un po’ di brodo di verdure, sale, pepe e disporre un cucchiaio di burro sul pesce. Cuocere in forno per ca. 12 minuti.

7. Terminare la preparazione della fonduta di verza frullandola con un mixer ad immersione. Aggiustare a piacimento con sale e pepe. Per aumenarne la morbidezza, aggiungere la panna.

8. Togliere dal forno il trancio di lucioperca giunto a cottura. Eliminare la pelle e pulire i residui di grasso del pesce

9. Impiattare il lucioperca sulla fonduta di verza e decorare con le cialde di Prosciutto crudo Pioradoro