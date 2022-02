Coda di manzo in gelatina, insalatine stagionali, vinaigrette alla mediterranea

Procedimento:

1. Pelare e tagliare a pezzetti le verdure

2. In un pentolone, rosolare le verdure in olio di semi per ca. 10 minuti.

3. Preparare la coda di manzo, peparla e salarla da ambo i lati

4. In una padella, scaldare dell’olio di semi per poi rosolarvi i pezzi di coda di manzo

5. Parallelamente, nel pentolone, salare leggermente la verdura e aggiungervi la coda di manzo

6. Aggiungere dell’acqua, mischiare e lasciar cuocere a fuoco lento per ca. 3 ore

7. Durante la cottura, schiumare e togliere regolarmente le impurità dal brodo

8. Mentre la coda di manzo cuoce, preparare la vinaigrette alla mediterranea:

8.1 In una bacinella, aggiungere 1 cucchiaio di aceto di Cherry, 3 cucchiai di olio d’oliva, pepe, sale e mischiare

8.2 Tagliare i pomodorini secchi e aggiungerli alla vinaigrette. Mischiare.

8.3 Tagliare a pezzettini piccoli le olive taggiasche e aggiungerli alla vinaigrette. Mischiare.

9. Preparare i timballi foderando internamente le fondine con una pellicola trasparente

10. Riempire il timballo con carne e verdure.

11. Aggiungere il brodo di cottura a riempimento del timballo

12. Chiudere il timballo con la pellicola

13. Far riposare e raffreddare il timballo in frigo per ca. 40 minuti

14. Togliere il timballo dal frigo e lasciarlo rinvenire a temperatura ambiente per ca. 10 minuti

15. Impiattare guarnendo con insalatine di stagione e vinaigrette alla mediterranea