Zurigo, migliaia di persone manifestano contro la guerra

Migliaia di persone si sono riunite questa mattina a Zurigo per manifestare contro la guerra in Ucraina. Con il motto “Pace ora” chiedono un immediato cessate il fuoco, negoziati diplomatici e il ritiro delle truppe russe. Per la dimostrazione autorizzata, i partecipanti si sono dati appuntamento al Platzspitz, vicino alla stazione centrale. Da lì, sfilando attraverso il centro città, raggiungeranno la piazza della Sechseläuten, dove si terranno discorsi.