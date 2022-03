Zelensky vuole sempre colloquio con Putin

“Credo che in questo momento senza un mio incontro con il presidente della Federazione Russa, e lo ripeto e lo propongo da diversi anni, non capirò davvero a cosa sono pronti per fermare questa guerra”, ha detto Zelensky in un’intervista con le televisioni pubbliche di diversi paesi europei. Il presidente ucraino ha però pure affermato che un eventuale accordo di pace dovrebbe essere sottoposto a referendum.