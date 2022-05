Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende estendere di altri tre mesi la legge marziale e la coscrizione in Ucraina. E’ quanto emerge da una serie di proposte presentate in Parlamento, che dovrebbe dare il via libera senza problemi alla richiesta di Zelensky. La legge marziale resterebbe così in vigore fino al 23 agosto, alla vigilia del giorno dell’indipendenza ucraina.