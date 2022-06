Zelensky: “La Russia controlla il 20% dell’Ucraina”

La Russia occupa attualmente circa il 20% del territorio ucraino: lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, durante un discorso in collegamento video al Parlamento lussemburghese. Lo riporta l’agenzia Unian. Zelensky ha aggiunto che 2’603 insediamenti devono essere liberati dalle forze russe. “Le truppe russe sono entrate in 3’620 insediamenti in Ucraina, di questi 1’017 sono già stati liberati, altri 2’603 devono ancora essere liberati. Ad oggi circa il 20% del nostro territorio, quasi 125’000 chilometri quadrati, è sotto il controllo degli occupanti. Ovvero molto di più della superficie di tutti i Paesi del Benelux messi insieme”, ha detto Zelensky.