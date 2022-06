Zelensky esprime gratitudine e chiede nuove armi

“Cari amici, apprezziamo che siate oggi con noi, proprio alla vigilia di importanti eventi internazionali per tutti noi e per l’Europa. E sono molto grato che la visita sia iniziata a Irpin (città alla periferia di Kiev) per vedere cosa hanno fatto gli invasori russi. La nostra forza è l’unità”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa a Kiev con i leader Ue (il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier italiano Mario Draghi), parlando della necessità dell’Ucraina di avere “armi pesanti e moderne”: “Ci serve aiuto. Ogni arma è una vita umana salvata. Ogni proroga aumenta la possibilità per i russi di uccidere ucraini e distruggere le nostre città”.

Stoltenberg: “sfida logistica consegnare gli aiuti bellici, lavoriamo giorno e notte”

Intanto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, al termine della ministeriale difesa di Bruxelles, ha detto che “lavoriamo notte e giorno per poter consegnare gli aiuti bellici all’Ucraina il più velocemente possibile ed è una sfida logistica: ci sono colli di bottiglia oltre a questioni di addestramento del personale all’uso di questi armamenti”. “Nel corso della ministeriale ci sono stati briefing per capire come risolvere questi problemi, perché l’interesse non è di fare solo annunci ma di trasformarli in realtà”, ha detto.