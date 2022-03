Zelensky: “È il conflitto peggiore dalla Seconda guerra mondiale”

“Stiamo combattendo contro uno dei più grandi eserciti del mondo per la nostra salvezza. Contro missili, bombe e artiglieria a ripetizione. Contro gli occupanti che sparano ai profughi sulle strade. Che uccidono civili inermi, che affamano intere città e bruciano quartieri. Questa è la peggior guerra in Europa dalla Seconda guerra mondiale”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Se potessimo fermare le importazioni di petrolio dalla Russia lo faremmo automaticamente”, ha detto dal canto suo la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Bruxelles.

“Non è una questione se lo vogliamo o no, ma quanto siamo dipendenti e per esempio la Germania importa molto petrolio dalla Russia e come noi altri Paesi dell’Ue. Ecco perché è importante che parliamo tra noi, capire come possiamo ridurre questa dipendenza. Ora stiamo preparando i passi da implementare molto presto nel futuro”.