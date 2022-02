Zelensky: “Berlino e Budapest siano coraggiosi su Swift”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Berlino e a Budapest di avere il “coraggio” di escludere la Russia da Swift. “Abbiamo rovinato i piani della Russia”, ha aggiunto, esortando i russi a fare pressione sul presidente Vladimir Putin per fermare la guerra.

Intanto Israele ha deciso oggi di spostare il proprio personale diplomatico da Leopoli in Ucraina a oltre la frontiera polacca. Lo ha fatto sapere il ministero degli esteri, aggiungendo che ogni giorno lo stesso personale farà avanti e indietro con l’Ucraina . “Il team dell’ambasciata passerà il confine dell’Ucraina - ha spiegato il ministero retto da Yair Lapid - in modo da proseguire il proprio lavoro diplomatico e aiutare i cittadini israeliani a lasciare l’Ucraina”. La decisione è stata presa in base a considerazioni sulla sicurezza sul campo.