Zelensky al Consiglio di sicurezza Onu: “Dove siete?”

La Russia vuole uccidere più civili possibili: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando al Consiglio di sicurezza dell’Onu. La Russia porta avanti azioni terroristiche e sta commettendo i peggiori crimini di guerra. Il mondo ha visto quanto accaduto a Bucha ma Bucha è “solo uno degli esempi dei crimini di guerra russi” in Ucraina, ha detto Zelensky aggiungendo che “i militari russi e i loro comandanti devono essere processati per crimini di guerra”. Quelle che stanno portando avanti le forze russe nei “territori occupati” dell’Ucraina sono “azioni terroristiche”. “Persone sono state buttate nei pozzi, civili sono stati schiacciati dai carri armati, ad altri sono stati strappati gli arti, donne sono state violentate e uccise davanti ai loro figli”, ha aggiunto elencando i “crimini di guerra” commessi in Ucraina.