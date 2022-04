Zelensky: “A Borodyanka forse più vittime che a Bucha”

“Ci sono già informazioni che il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere ancora più alto a Borodyanka e in alcune altre città liberate che a Bucha”. A denunciarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video. “In molti villaggi dei distretti liberati di Kiev, Chernihiv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l’occupazione nazista 80 anni fa”, aggiunge.

Minato un ospedale Intanto nella città di Pologi, nella regione di Zaporizhia, nell’Ucraina sudorientale, i soldati russi avrebbero sequestrato e minato un ospedale distrettuale. Lo ha riferito l’Amministrazione militare regionale di Zaporozhia, citata dall’agenzia di stampa ucraina Ukrainian Independent Information Agency (Unian). “Al personale medico e ai pazienti è stato vietato di tornare nella struttura”, si legge nella nota, “i militari russi feriti sono rimasti in ospedale”.

Scuola distrutta Le truppe russe hanno sparato nella notte missili su Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, distruggendo una scuola secondaria, ha inoltre annunciato l'ufficio del procuratore regionale di Donetsk su Facebook, citato dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform. I colpi hanno generato un cratere largo 15 metri e profondo tre. Dopo i bombardamenti la linea ferroviaria è stata momentaneamente chiusa. Un'indagine è stata aperta dall'ufficio del procuratore regionale per violazione delle leggi e degli usi di guerra.

Bombe a grappolo su Mykolaiv

Dal canto suo, il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, ha affermato al programma Newsday dell'emittente nazionale del Regno Unito Bbc che la città portuale ucraina sul Mar Nero continua ad essere bombardata dalle forze russe. Senkevych ha dichiarato che i russi stanno usando munizioni a grappolo sulla città, anche se non ha un valore militare, con l'obiettivo di creare panico e preparare il campo per un'operazione russa sul terreno. Il sindaco ha chiesto a tutte le donne e ai bambini di lasciare Mykolaiv per limitare le vittime civili. “Siamo sotto bombardamento ogni giorno. Ieri ci sono stati due bombardamenti”, ha spiegato. “Nel bombardamento di ieri ci hanno colpito con bombe a grappolo, con missili a grappolo che sono caduti nei quartieri, dove c’erano solo case con persone che vanno a dormire e al mattino vanno a lavorare”, ha detto.