Wikipedia respinge le minacce di censura di Mosca

La Wikimedia Foundation, che gestisce Wikipedia, ha rilasciato una dichiarazione per respingere la minaccia di Mosca di censurare, per gli utenti del paese, la pagina “Invasione russa dell’Ucraina (2022)”. Questa, secondo il regolatore della tecnologia e delle comunicazioni Roskomnadzor, contiene informazioni errate sui soldati russi morti e sulla violenza militare contro i civili.

“Il 1 marzo 2022 la Wikimedia Foundation ha ricevuto una richiesta del governo russo di rimuovere i contenuti relativi all’invasione dell’Ucraina pubblicati da collaboratori volontari sulla versione russa di Wikipedia” si legge in una dichiarazione inviata al sito The Verge. “Come sempre, Wikipedia è un’importante fonte di informazioni affidabili e fattuali, specialmente in periodi di crisi. In riconoscimento di questo importante ruolo, non ci tireremo indietro di fronte agli sforzi per censurare e intimidire i membri del nostro movimento. Sosteniamo la missione di fornire conoscenza gratuita a tutto il mondo”.