Washington isola Mosca

Gli Stati Uniti sospendono i normali rapporti commerciali con Mosca e vietano le importazioni di energia dalla Russia. Pur trattandosi di una mossa simbolica, visto che le importazioni americane di energia russa sono molto limitate, per i legislatori americani la mossa è considerata strategica, quasi un test morale per infliggere un colpo a una delle vie principali di finanziamento del regime di Putin e della guerra in Ucraina.

Il presidente Joe Biden ha firmato, tramutandoli in legge, i due provvedimenti approvati a maggioranza quasi assoluta dal Congresso, in una mossa per isolare ancora di più Vladimir Putin. “Nessun Paese che commette crimini di guerra merita lo status” di normale partner commerciale degli Stati Uniti, ha detto il leader della maggioranza in Senato, il democratico Chuck Schumer, ammettendo che i tempi per l’approvazione avrebbero dovuto essere più brevi, invece le trattative si sono prolungate.