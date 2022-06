Von der Leyen in visita a Kiev, vedrà Zelensky

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, a quanto constata l’Ansa, è in visita a Kiev. È arrivata nella capitale ucraina in treno e senza preannunciare la sua missione per motivi di sicurezza. A Kiev la numero uno dell’esecutivo europeo vedrà il presidente Volodymyr Zelensky e avrà una serie di incontri con i massimi vertici delle istituzioni ucraine. È la seconda volta, dall’inizio della guerra, che von der Leyen visita Kiev e l’Ucraina.

Due i temi principali sul tavolo: il percorso di avvicinamento dell’Ucraina all’Ue e il dossier ricostruzione, sul quale l’Ue giocherà un ruolo da protagonista. Per Bruxelles è importante innanzitutto dare un ordine e uno schema alla mole di risorse che, nei prossimi mesi, l’occidente metterà in campo. E, allo stesso tempo, per l’Ue una chiave sarà legare gli investimenti in Ucraina alle riforme che Kiev è chiamata a fare per puntare alla membership europea.