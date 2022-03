Usa, presto nuove sanzioni contro la Russia?

In un’intervista a ‘60 Minutes’ sulla Cbs, Singh ha affermato che la Russia sta già “guardando in un abisso economico” ed è “sulla corsia preferenziale per un tenore di vita sovietico in stile anni ‘80”. Le sanzioni americane contro Mosca - ha spiegato il vice consigliere - potrebbero ancora essere ampliate e applicate ad altri obiettivi, tra cui più banche e “settori che non abbiamo toccato: si tratta principalmente di petrolio e gas, ma ci sono anche altri settori”, ha detto Singh. “Non voglio specificarli, ma penso che Putin saprebbe cosa sono”.