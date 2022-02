USA non manderanno uomini in Ucraina

Come riportato da CNN, l’ambasciatrice alle nazioni unite statunitense Linda Thomas-Greenfield ha ribadito che gli Stati Uniti non hanno intenzione di pattugliare i cieli ucraini per stabilire una “no-fly zone”. Allo stesso modo, l’ambasciatrice ha affermato che gli USA non vogliono mandare militari sul campo.

Non è ancora stabilito definitivamente se Washington adotterà delle sanzioni nei confronti di Mosca anche nei settori energetici, cosa che non è ancora successa. L’amministrazione Biden non lo esclude, e continua a “prendere in considerazione” tale possiblità.