Usa e Gb inviano combattenti stranieri

Gli 007 di diversi Paesi Nato, tra cui Usa e Regno Unito, stanno utilizzando da settimane come “base logistica la Polonia” per “trasferire” in Ucraina “armi e combattenti terroristi stranieri, compresi alcuni dal Medio Oriente”. A lanciare l’accusa sono i servizi di intelligence internazionali russi (Svr), citati dalle agenzie di Mosca, affermando inoltre che “molti” di questi presunti combattenti sono stati uccisi.

Polonia fornirà aerei a Kiev

Nel frattempo la Polonia sta “pianificando” di fornire aeroplani a Kiev per sostenerla nella guerra contro Mosca. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa. “Avete visto la dichiarazione del presidente” polacco “Duda su Lodsz, la Polonia ha in programma di inviare aeroplani all’Ucraina”, ha spiegato.

Forze russe a 25km da Kiev

Le forze russe sono ancora a circa 25 chilometri dal centro di Kiev nel nord, e rimangono a 10 chilometri fuori dai centri delle città di Chernihiv e Kharkiv nel nord in Ucraina. Lo rende noto un alto funzionario della difesa Usa, stando alla Cnn. A Kharkiv e Chernihiv, essere a 10 chilometri dal centro della città “equivale a trovarsi davvero alla periferia della città“, a causa del modo in cui la città è distribuita, ha affermato il funzionario. I russi non hanno ancora preso la città meridionale di Mariupol, secondo quanto osservato dagli Stati Uniti, ma lì si continuano a combattere, ha detto il funzionario.