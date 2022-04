Usa a Onu: “Montagna di prove su crimini di guerra russi”

“Ci sono rapporti credibili” che decine di migliaia di civili ucraini sono stati rapiti e mandati in campi di smistamento per poi essere deportati in Russia: lo ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, intervenendo al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove ha evocato una “montagna di prove” dei crimini di guerra russa.

“Presidente Zelensky voglio che tu sappia che siamo con te e il popolo ucraino mentre affrontate questo brutale attacco alla vostra sovranità, democrazia e libertà”, ha detto l’ambasciatrice americana. Quindi ha citato il “grande cuore di paesi come Moldavia, Romania, Polonia, Slovacchia, Ungheria e altri in tutta la regione e nel mondo” che hanno accolto 4 milioni di rifugiati ucraini. “Voglio che questi paesi sappiano che hanno un partner impegnato negli Stati Uniti - ha affermato ancora - Ecco perché abbiamo recentemente annunciato che siamo pronti a fornire più di un miliardo di dollari in nuovi finanziamenti per l’assistenza umanitaria per le persone colpite dalla guerra russa in Ucraina e dai suoi gravi impatti nel mondo. Ed è per questo che diamo il benvenuto a 100.000 ucraini e altri in fuga dall’aggressione russa negli Stati Uniti”.