“Uomini sequestrati e portati via”

La situazione nelle città occupate dai russi sta peggiorando e la popolazione sta subendo violenze da parte delle truppe russe. E’ la denuncia di un abitante della cittadina di Kherson nel sud dell’Ucraina raccolta dalla Cnn. “Non possiamo uscire”, racconta, spiegando che “gli uomini vengono sequestrati e portati via”. L’emittente americana spiega di aver potuto vedere un video di un cittadino in cui si vede un convoglio di auto civili accompagnato da alcuni veicoli militari russi mentre arrivavano a Kherson mercoledì notte. “Ieri 50 autobus dalla Crimea sono passati di qui e si sono stabiliti nella sede dell’amministrazione locale”, ha spiegato il cittadino, anche se la Cnn precisa di non aver potuto verificare se le auto venissero dalla Crimea. Nel suo racconto, l’abitante di Kherson riferisce che anche la tv ucraina non è più visibile, mentre vengono trasmessi i canali tv russi, che mostrano la situazione nella città calma e i bambini che vanno a scuola. Anche la rete di telefonica mobile, spiega l’abitante, è stata interrotta.