Unesco: “Serve scudo internazionale per i siti ucraini”

Preoccupato per la sorte della cattedrale di Santa Sofia a Kiev, l’Unesco si è mobilitato per mettere il più presto possibile il monumento e altri sei siti patrimonio dell’umanità in Ucraina sotto l’emblema della Convenzione dell’Aja del 1954. Si tratta di un segnale internazionalmente riconosciuto per la protezione dell’eredità culturale mondiale in caso di conflitti armati.

Milioni di opere d’arte e monumenti sono a rischio: “Testimonianze di secoli di storia, dall’epoca bizantina al periodo barocco”, ha osservato il Museo Getty, che ha ricevuto da colleghi ucraini l’allarme di “una catastrofe culturale in corso”. A Washington si è attivato lo Smithsonian. Il centro federale a cui fanno capo i musei della capitale Usa ha annunciato una nuova missione della sua Cultural Rescue Initiative che, sull’esempio di quanto già fatto in Iraq, Haiti e Portorico, ha attivato contatti con gli esperti ucraini per mettere in sicurezza monumenti e musei. Qualcosa è stato fatto usando protocolli in piedi dall’epoca sovietica: in una mail al Getty il direttore del museo di Kiev, Fedir Androshchuk, ha detto che quattro musei - a Vinnytsia, Zhytomyr, Sumy e Chernihiv - sono riusciti a disinstallare e proteggere le loro esposizioni principali: “Il museo di Vinnytsia è ora parzialmente usato per ospitare sfollati. Non ci sono finora notizie di saccheggi”.