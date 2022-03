“Gli occupanti riceveranno solo una cosa dagli ucraini: la resistenza. Una resistenza feroce”, lo ha affermato il presidente ucraino Volodimir Zelensky in un nuovo messaggio tv. “Il nostro esercito sta facendo di tutto per spezzare completamente il nemico. Quasi 9.000 russi sono stati uccisi in una settimana. A Nikolaevsk, gli occupanti sono costretti a usare decine di elicotteri per raccogliere i loro morti e feriti - 19 e 20 anni. Questi non sono guerrieri di una superpotenza. Sono bambini confusi che sono stati usati. Portateli a casa”.