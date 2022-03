Nel nuovo pacchetto di sanzioni adottato dall’Ue - che comprende l’esclusione da Swift di sette banche russe - c’è anche il divieto di esportare euro in Russia. La misura, pubblicata in Gazzetta europea dopo l’ok finale del Consiglio Ue, prevede il divieto “di vendere, trasferire, fornire o esportare euro a qualsiasi persona giuridica o fisica in Russia, inclusi governo e banca centrale o comunque per il loro utilizzo in Russia”.