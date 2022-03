La direttiva di protezione temporanea non si applicherà a “cittadini di paesi terzi che sono in Ucraina per lavorare o studiare in modo temporaneo”. Lo ha spiegato la commissaria europea agli affari interni, Ylva Johansson. L’Ue sta “collaborando con l’Ucraina per farli uscire dal Paese, sono tutti ben accetti” ed è “in contatto con i paesi terzi da cui provengono, che invieranno degli aerei per riportarli a casa”, ha aggiunto.