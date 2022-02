L’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca “danneggia non solo Kiev e non solo l’Ue, danneggia tutta l’Europa. La Svizzera è parte dell’Europa, quindi ci aspettiamo che questo nostro partner, questo nostro vicino, questo nostro alleato ci segua”, nell’imposizione delle sanzioni contro Mosca. Lo dice Petar Stano, portavoce del Servizio di Azione Esterna dell’Ue, rispondendo ad una domanda sulla posizione della Svizzera in merito alle misure finanziarie messe in campo da Bruxelles.