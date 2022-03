Tv cinese censura presidente Comitato paralimpiadi

Nel primo episodio, la Cctv ha silenziato Parsons impegnato nel suo discorso appassionato sulla guerra Russia-Ucraina alla presenza del presidente cinese Xi Jinping. “Stasera, devo iniziare con un messaggio di pace - ha iniziato -. Come leader di una organizzazione con l’inclusione al centro, in cui la diversità viene celebrata e le differenze abbracciate, sono inorridito da ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento. Il Ventunesimo secolo è un momento di dialogo e diplomazia, non di guerra e odio”, ha aggiunto finendo per essere silenziato sulla tv con il blocco della traduzione. “La tregua per la pace durante i Giochi olimpici e paralimpici è una risoluzione dell’Onu adottata con il consenso di 193 Stati membri. Deve essere rispettata e osservata, non violata”. Stasera, il movimento paralimpico “invita le autorità mondiali a venire insieme come fanno gli atleti, per promuovere la pace, la comprensione e l’inclusione. Il mondo deve abbracciare la condivisione, non la divisione. Pace!”, ha concluso pochi istanti prima che Xi dichiarasse aperti i Giochi, tra gli applausi degli atleti che avevano sfilato allo stadio sventolando le bandiere delle rispettive delegazioni.