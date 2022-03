Truppe bielorusse attraversano confine

Truppe bielorusse avrebbero attraversato il confine con l’Ucraina per unirsi all’invasione russa. Lo riferiscono Politico e il Daily Beast citando una dichiarazione del Parlamento ucraino. “Le truppe bielorusse sono entrate nella regione di Chernihiv. L’informazione è stata confermata da Vitaliy Kyrylov, portavoce delle Forze di difesa del territorio settentrionale. Più tardi altre informazioni”, si legge in un tweet del Parlamento ucraino. Non ci sono al momento altre conferme. La regione di Chernihiv si trova nel nord dell’Ucraina e si estende dal confine con la Bielorussia a Kiev. La Bielorussia, scrive il Daily Beast, è già stata utilizzata come base dalle forze russe, ma, se la notizia del Parlamento ucraino fosse confermata, significherebbe che la nazione è diventata il terzo partecipante diretto alla guerra.