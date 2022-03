Il Tribunale penale internazionale dell’Aja (Icc) ha avviato un’indagine sulla “situazione in Ucraina” in seguito all’invasione russa. Lo ha annunciato il procuratore Karim Khan.

Il procuratore afferma in una nota che “ci sono basi ragionevoli per credere che presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità siano stati commessi in Ucraina”.