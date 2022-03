Tesla ricarica gratuitamente sulle colonnine al confine con l’Ucraina

Al momento, le stazioni coinvolte sono quelle di Trzebownisko in Polonia, Košice in Slovacchia, Miskolc e Debrecen in Ungheria. "Speriamo che questo aiuti i fuggiaschi a raggiungere un luogo sicuro" si legge nel messaggio ricevuto dai clienti di Tesla nei paesi coinvolti, che hanno confermato l'attivazione al sito specializzato Teslarati. Tesla lo scorso anno ha iniziato a rendere le sue stazioni in Europa compatibili con veicoli di altre marche.

Una novità assoluta

Le stazioni Supercharger interessate possono dunque fungere da alimentazione per tutti i veicoli elettrici supportati, anche se di produttori differenti. L'azienda fondata da Elon Musk ha spesso abilitato il "free charge" presso le sue colonnine durante le emergenze meteorologiche, ma questa è la prima volta che interviene con una simile iniziativa durante un conflitto militare. Tesla non opera direttamente in Ucraina, ma secondo alcuni piani emersi nel 2021, il colosso americano aveva intenzione di debuttare nel paese molto presto, scegliendo già le posizioni per la costruzione delle colonnine. Musk, che è anche amministratore delegato di SpaceX, era intervenuto a sostegno degli ucraini nei giorni scorsi, rispondendo ad un appello del vice primo ministro, Mykhailo Fedorov, per tenere in piedi i collegamenti internet tramite Starlink, il servizio satellitare per il quale l'imprenditore ha già inviato diversi terminali necessari alla connessione.