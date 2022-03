Terzo round di colloqui forse già nel weekend

L’esito del secondo round

Il secondo round di negoziati che si è svolto ieri, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, “è stata una buona opportunità per affermare chiaramente alla parte ucraina la nostra visione della soluzione a questo problema. Tutto dipende da come reagiranno”. La firma di qualsiasi tipo di documento nei negoziati russo-ucraini in corso, in ogni caso, “non è all’ordine del giorno”. “Riteniamo che sia prematuro elaborare altre valutazioni in questo momento”, ha aggiunto, sottolineando che tali colloqui “dovrebbero certamente essere tenuti con calma e non dovrebbero essere oggetto di divulgazione pubblica”. Nei colloqui di Brest le parti hanno riferito che è stato trovato concordato la creazione di corridoi umanitari per i civili.