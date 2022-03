Terminato il terzo round di colloqui

Si è concluso il terzo round di colloqui tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato l’ambasciata di Mosca in Bielorussia, citata dalla Tass. “Le nostre aspettative non sono state soddisfatte”, ma “i negoziati continueranno”. Lo ha dichiarato il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass. “Non ci illudiamo di ottenere risultati definitivi nel prossimo round di colloqui, è un lavoro difficile”, ha aggiunto Leonid Slutksy, altro negoziatore russo, citato a Interfax. La Russia si augura che “domani i corridoi umanitari funzionino”, ha dichiarato al termine dei colloqui il capo negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass. La fine del terzo round di negoziati è stata comunicata via twitter anche dal consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. “Il terzo round dei negoziati è finito. Ci sono piccoli sviluppi positivi nel miglioramento della logistica per i corridoi umanitari”, ha annunciato. “Intense consultazioni sono proseguite sul blocco politico di base delle regole, oltre che su un cessate il fuoco e sulle garanzie di sicurezza”, ha aggiunto Podolyak.