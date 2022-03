“Svizzera mandi bus e treni ai rifugiati”

La Svizzera dovrebbe fornire subito mezzi di trasporto come autobus e treni speciali ai rifugiati ucraini in fuga della guerra. A chiederlo, tramite una lettera aperta alla consigliera federale Karin Keller-Sutter, è un’alleanza della società civile. Dall’inizio del conflitto più di un milione di persone sono scappate dall’Ucraina, scrive l’alleanza in una nota odierna citando cifre dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Svizzera e Ue avevano promesso di garantire una protezione senza ostacoli burocratici, tuttavia mancano i mezzi di trasporto affinché i profughi possano raggiungere in sicurezza i Paesi ospitanti.

I firmatari della missiva domandano pertanto alla ministra Keller-Sutter, in quanto titolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), di mettere a disposizione in collaborazione con la società civile le capacità di trasporto necessarie - bus, treni e altre risorse - così come di organizzare i viaggi. Questo permetterebbe alle persone vulnerabili in fuga dall’Ucraina di arrivare in Svizzera in modo sicuro e incolume. L’alleanza, formata da diverse associazioni e partiti fra cui ad esempio il Gruppo per una Svizzera senza esercito, l’organizzazione per i diritti umani Libereco, i Giovani Verdi e la Gioventù socialista, ritiene che Berna debba assicurare la stessa protezione a tutti i rifugiati provenienti dalla regione di crisi. Nessuno dovrebbe essere discriminato in base a nazionalità, colore della pelle, religione o status di migrante.