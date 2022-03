Superata la soglia dei 2 milioni di rifugiati

Ha superato la soglia dei 2 milioni il numero di persone fuggite dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Lo ha reso noto l’agenzia Onu per i rifugiati. Dallo scorso 24 febbraio, data dell’invasione russa ad oggi, un totale di 2’011’312 persone sono fuggite dall’Ucraina, secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr). Di questi, oltre 1,2 milioni sono giunti in Polonia, più di 191mila in Ungheria e oltre 140mila in Slovacchia.

Solo poche ore prima l’Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi, in una conferenza stampa a Oslo, aveva detto di attendersi il superamento di tale soglia già “oggi o domani”. Anche le guerre nei Balcani, in Bosnia e in Kosovo, hanno causato enormi flussi di profughi, “forse due o tre milioni, ma in un periodo di otto anni’, ha sottolineato Grandi. “Qui, in otto giorni”. L’Alto commissario Onu per i rifugiati ha inoltre sottolineato come in “altre parti del mondo si sono visti questi numeri, ma in Europa è la prima volta dalla seconda guerra mondiale”.