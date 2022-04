Su Azovstal bombe anti-bunker, civili sotto macerie

Palamar, secondo quanto riporta la Bbc, ha spiegato che i civili si trovavano in aree separate rispetto ai combattenti. Si trovavano in sotterranei contenenti 80-100 persone ciascuno ma non è chiaro quanti civili ci fossero in totale perché alcuni edifici sono stati distrutti e i soldati non sono stati in grado di raggiungerli a causa dei bombardamenti. Gli ingressi ad alcuni bunker, ha spiegato, erano bloccati da lastre pesanti che sono grossi macchinari potrebbero spostare.