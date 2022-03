I soccorritori del Servizio di emergenza dell’Ucraina hanno spento l’incendio divampato in un edificio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Alle 6:20 ora locale, l’incendio nella struttura di formazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nella città di Enerhodar, è stato spento. Non ci sono vittime o feriti”, ha detto il Servizio di emergenza dello Stato in una dichiarazione su Facebook.