Sospeso il trattamento delle domande d’asilo ucraine

La Segreteria di Stato della migrazione (Sem) ha temporaneamente sospeso l'esame delle domande di asilo presentate da ucraini. Alla fine dello scorso anno, ne erano pendenti in Svizzera 116. Oltre a ciò, la Sem ha reso noto in un tweet che sta monitorando da vicino gli sviluppi in Ucraina. Non è tuttavia in grado di affermare se siano necessari aggiustamenti nelle pratiche di asilo.