Sindaco Konotop: “Accordo per una tregua con i russi”

Un accordo per una tregua è stato trovato tra l’amministrazione locale di Konotop, nell’oblast di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, e le truppe russe che avevano minacciato di “radere al suolo con l’artiglieria” la città, se non si fosse arresa. Lo ha affermato il capo dell’amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytsky, citato dalla Cnn. “La conversazione tra i miei rappresentanti dell’amministrazione militare e i russi è durata circa 12 minuti”, ha dichiarato, sostenendo che l’intesa non prevede “alcun cambio di governo”. I russi, ha aggiunto, “sono interessati all’ordine pubblico. Non ci sarà alcun movimento di truppe. La bandiera ucraina è al suo posto”, ha assicurato Zhyvytsky, sottolineando che l’accordo prevede di evitare “provocazioni reciproche”. La tregua non è stata finora confermata dalle forze di Mosca.