“Siamo inorriditi, ci saranno ricadute globali”

Allarme di BERS, FMI e Banca mondiale per la situazione in Ucraina. Le tre organizzazioni hanno dichiarato di essere “inorridite e profondamente preoccupate” per l’invasione russa, prevedendo “vaste ricadute economiche globali”. In un comunicato, le organizzazioni firmatarie sottolineano che oltre alla “devastante catastrofe umanitaria in Ucraina, la guerra sta sconvolgendo i mezzi di sussistenza nella regione e oltre”, riducendo l’approvvigionamento di energia, cibo, aumentando i prezzi e la povertà.