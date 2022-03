Si alzano i toni dello scontro

Nel giorno in cui una delegazione russa ha in programma un secondo incontro con la controparte ucraina, Mosca alza i toni dello scontro con l’Occidente. “Una Terza Guerra Mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante”, ha avvertito il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in un’intervista ad Al Jazeera, evocando la possibilità di un conflitto generalizzato. Non si possono escludere “rischi di scontro” con la Nato, gli fa eco il suo vice Alexander Grushko, aggiungendo che la Russia si aspetta che l’Alleanza atlantica usi il “buon senso”. Lavrov si dice anche convinto che sia “impossibile” isolare la Russia, perché “ha molti amici”. Ma ammette che la decisione della Germania di bloccare il gasdotto Nord Stream porterà a “danni irreparabili” almeno nelle relazioni tra Russia e Germania. Le sanzioni continuano a mordere. Per il terzo giorno consecutivo la Borsa di Mosca è rimasta chiusa, mentre il valore di alcuni dei maggiori gruppi industriali russi quotati alla Borsa di Londra si è quasi azzerato. Gazprom, tra gli altri, ha subito un tonfo del 97,2% a 0,021 dollari: il depositary receipt del colosso russo dell’energia valeva 5,58 dollari sul listino londinese venerdì scorso, l’ultimo giorno in cui è rimasta aperta anche la Borsa di Mosca. La banca russa Sberbank, sanzionata da Ue e Usa, ha intanto deciso di lasciare il mercato europeo. Mentre la Dhl sospende le consegne in Russia e Bielorussia. L’opposizione cerca di organizzarsi per fare sentire la sua protesta contro il conflitto. Alexei Navalny, che sta scontando una condanna a due anni e mezzo di reclusione, ha invitato i russi a organizzare proteste quotidiane. “Alexei Navalny chiede alle persone di uscire e protestare contro la guerra ogni giorno alle 19 e nei fine settimana alle 14” nelle “piazze principali delle vostre città, ovunque voi siate”, ha scritto la portavoce Kira Yarmysh.