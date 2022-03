Severstal non paga, il colosso rischia il default

L’acciaieria Severstal è la prima azienda russa che rischia il default non essendo riuscita a pagare gli interessi sul debito in valuta estera, dopo che Citigroup ha bloccato la transazione. Lo riporta Bloomberg evidenziando che la società non è stata in grado di regolare una cedola di 12,6 milioni di dollari entro un periodo di cinque giorni lavorativi.