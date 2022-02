Schiaffo della Nato a Mosca: Svezia e Finlandia invitate al summit

La Nato non ci sta. Colpita politicamente e strategicamente al cuore dall’invasione dell’Ucraina riunisce il vertice del leader dei paesi aderenti invitando anche quelli di Svezia e Finlandia, proprio mentre la Russia chiede che non entrino a far parte dell’Alleanza. Ma ormai gli equilibri strategici che per decenni hanno regolato i rapporti tra l’Alleanza e la Russia sono saltati e la Nato non si fa scrupolo di dare così uno schiaffo al Cremlino, ritenuto a pieno titolo responsabile di aver violato e quindi affondato l’accordo siglato a suo tempo per instaurare una partnership costruttiva.

Il summit di Pratica di Mare, a Roma, del 2002, quello che sancì il disgelo tra Nato e Russia, appare ormai come un ricordo lontanissimo e sbiadito. E il segretario generale dell’alleanza, il norvegese Jens Stoltenberg, non usa mezzi termini ripetendo, durante la conferenza stampa svoltasi al termine del vertice, quanto già messo nero su bianco nel comunicato ufficiale: “La decisione presa da (Vladimir) Putin di attaccare l’Ucraina è un terribile errore strategico che costerà caro alla Russia nei prossimi anni sia in termini economici che politici”. Parlando di forze in campo, dopo aver annunciato per la prima volta l’attivazione dei piani di difesa, Stoltenberg ha spiegato oggi che la forza di reazione rapida è pronta a essere dispiegata là dove necessario. Migliaia di uomini sono stati già riposizionati per rafforzare il fianco orientale dell’alleanza, in particolare nei Paesi baltici e in Polonia. Oltre 100 aerei sono in stato di allerta in 30 basi e possono intervenire nel giro di una manciata di ore se necessario. E 120 unità navali sono mobilitate e pronte all’impiego.