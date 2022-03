Sanzioni Usa a 11 media controllati da 007 russi

Nuove sanzioni Usa: il tesoro americano mette nella blacklist 11 media controllati dall’intelligence russa e i loro dirigenti per la diffusione di disinformazione volta a giustificare l’invasione dell’Ucraina. La mossa segue le restrizioni varate dalle società social come Meta, Google e Twitter contro gli account di Rt e Sputnik (finanziati dal governo russo) in Europa e in Ucraina. Oggi però il tesoro Usa non ha incluso questi ultimi due media nella sua lista.