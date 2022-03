Sanzioni agli oligarchi

Gli Stati Uniti approvano sanzioni per altri oligarchi russi, già duramente colpiti dalle misure varate da Bruxelles. Nel mirino finisce anche Alisher Usmanov, il magnate dell'acciaio con una fortuna di circa 15 miliardi di dollari (13,7 miliardi di franchi). Altre crepe si intravedono nel fronte degli oligarchi: il miliardario russo Oleg Deripaska, intervenendo al Krasnoyarsk Economic Forum, ha detto che il primo passo per uscire dalla crisi è la pace e che la "cortina di ferro" è caduta sulla Russia prevedendo una severa crisi per almeno tre anni.